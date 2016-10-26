В Перми стартовал матч Кубка России «Амкар» - «Урал»

Футбольный клуб «Урал» начал матч против пермского «Амкара» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Стартовый состав «шмелей» несколько изменился по сравнению с последним матчем против «Спартака». С первых минут на поле вышли Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Новиков, Емельянов, Коробов, Чантурия, Павленко, Лунгу и Павлюченко.

Примечательно, что трибуны пермского стадиона «Звезда» пока пустуют. Ожидается, что «уральское дерби» посетит около полутора тысяч человек, двести из которых – фанаты «Урала», прибывшие из Екатеринбурга.

Фото: Данил Паливода

ДЕТАЛИ До Перми футболисты добирались на самолёте, хотя расстояние между городами - чуть более трёхсот километров.Кто-то из футболистов успел вздремнуть, кто-то слушал музыку. Роман Павлюченко возмущался иллюминаторами самолёта, которые находились довольно низко: «Это что такое? Нужно просто лечь что ли, что бы видно было?»

Отметим, что если основное время матча завершиться вничью, то будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, а если и они не выявят сильнейшего, то исход матча будет решён в серии послематчевых пенальти.

Победитель пары «Амкар» - «Урал» встретиться в четвертьфинале с победителем пары «Краснодар» - «Оренбург».