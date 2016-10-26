«Урал» выигрывает у «Амкара» после первого тайма кубкового матча

26 октября 2016, 19:49 / Спорт

Первая половина встречи «Амкар» - «Урал» прошла в плотной борьбе. Несмотря на то, что хозяева владели территориальным преимуществом, «Урал» создавал по-настоящему опасные моменты.

На 14-ой минуте Павлюченко и вовсе отправил мяч в сетку ворот Селихова, но арбитр гол не засчитал, зафиксировав офсайд.

Зато под занавес тайма «Урал» забил уже по правилам: после подачи углового Пабло Фонтанелло выпрыгнул выше всех и открыл счёт в матче.

Немногочисленные фанаты хозяев пытаются согреться при помощи песен. Например, «фанатка» пермяков затянула на весь стадион известную песню группы «Руки вверх» «Чужие губы». Однако своим футболистам столь боевой настрой передать не удалось.

После пропущенного гола «Амкар» задвигался энергичнее, но это ему не помогло.

После первой половины встречи на табло – 1:0 в пользу екатеринбуржцев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

2 часа назад

И снова большой бокс
Екатеринбург превращается в центр бокса: в столице Урала всё чаще проводятся боксёрские поединки и ММА-шоу самого высокого уровня. «ОГ» представляет подборку самых ожидаемых поединков, которые вскоре пройдут в столице Урала и которые гурманам бокса пропустить точно нельзя.

2 часа назад

Анатолий Голышев вызван в сборную России
Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев вызван в сборную России. В составе национальной команды Голышев примет участие в финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.

2 часа назад

«Я хотел принять цианистый калий, но раскусил не ту ампулу...»
Скипидарские спортсмены объяснили «Красной бурде», как в их организм попали запрещённые препараты.

7 часов назад

«Допинг я всегда заказывал на официальном сайте WADA…»
Объяснения скипидарских спортсменов, как в их организм попали запрещённые препараты.

25 октября 2016

Новое противостояние «центровых» и «уралмашевских»
Отсыл к событиям лихих 90-х здесь достаточно условный — на этот раз принципиальный спор пройдёт исключительно в рамках баскетбольных правил

25 октября 2016

«Никогда не мечтал об огромной мышечной массе»
В минувшие выходные екатеринбуржец Дмитрий Петров стал трёхкратным чемпионом России по пляжному бодибилдингу

24 октября 2016

Талисманом чемпионата мира выбрали волка Забиваку
Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России (в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.

21 октября 2016

Екатеринбург собрал лучших бодибилдеров страны
Вчера в Екатеринбурге стартовал 28-й открытый чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу. В столице Урала он проходит уже во второй раз – два года назад ДИВС «Уралочка» принимал у себя лучших бодибилдеров страны.

21 октября 2016

Исландия доказала, что нефутбольного климата не бывает
Середина октября – время подводить итоги для тех лиг отечественного футбола, которые проводят свои чемпионаты по более привычной для нашего сурового климата системе «весна-осень» – чемпионата Свердловской области и турнира третьего дивизиона в зоне Урала и Западной Сибири.

21 октября 2016

«Русский десантник» Сергей Харитонов проведёт поединок в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 3 декабря состоится поединок известного бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова. Соперником россиянина станет бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра.

Последние новости
Что было раньше