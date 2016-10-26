«Урал» выигрывает у «Амкара» после первого тайма кубкового матча

Первая половина встречи «Амкар» - «Урал» прошла в плотной борьбе. Несмотря на то, что хозяева владели территориальным преимуществом, «Урал» создавал по-настоящему опасные моменты.

На 14-ой минуте Павлюченко и вовсе отправил мяч в сетку ворот Селихова, но арбитр гол не засчитал, зафиксировав офсайд.

Зато под занавес тайма «Урал» забил уже по правилам: после подачи углового Пабло Фонтанелло выпрыгнул выше всех и открыл счёт в матче.

Немногочисленные фанаты хозяев пытаются согреться при помощи песен. Например, «фанатка» пермяков затянула на весь стадион известную песню группы «Руки вверх» «Чужие губы». Однако своим футболистам столь боевой настрой передать не удалось.

После пропущенного гола «Амкар» задвигался энергичнее, но это ему не помогло.

После первой половины встречи на табло – 1:0 в пользу екатеринбуржцев.