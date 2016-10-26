"Темп-СУМЗ-УГМК" - третье поражение подряд

Баскетболтсты ревдинского клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" проиграли третий матч подряд в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги.

На домашней площадке "барсы" проиграли "Самаре" со счетом 70:81 (20:23, 19:18, 14:23, 17:17).

В составе гостей солировали Алексей Жуканенко (20 очков) и экс-игрок "Урала" Александр Корчагин (18).

В составе хозяев самыми результативными стали Антон Глазунов (18) и Антон Бревнов.

Обе команды перед началом сезона назывались среди претендентов на победу в первом дивизионе суперлиги, но если у "Самары" сейсас три победы в пяти матчах, то у "Темпа" только одна в четырёх.