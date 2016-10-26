Основное время матча «Амкар» - «Урал» не выявило победителя
26 октября 2016, 20:58 / Спорт
Основное время матча Кубка России (1/8 финала) «Амкар» - «Урал» закончилось со счётом 1:1.
Ответный гол пермяков забил на 74-ой минуте Гиголаев. Он выполнял навес в штрафную площадь «Урала», но мяч по замысловатой траектории залетел «за шиворот» голкиперу «шмелей».
Таким образом, немногочисленные зрители пермского стадиона «Звезда», крайне негативно относящиеся к екатеринбургскому клубу, увидят ещё два тайма по пятнадцать минут.