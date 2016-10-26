"Грифоны" обыграли "Рязань", набрав более 100 очков

Екатеринбургский "Урал" в матче регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги обыграл на домашнем паркете "Рязань" со счётом 101:70 (28:23, 30:20, 26:13, 17:14).

Самыми результативными в составе "грифонов" стали Григорий Мотовилов (16 очков), Андрей Кузёмкин(15), Максим Ткаченко (14) и Артем Комиссаров (13).

Вместе с "Сахалином" и Новосибирском" екатеринбуржцы с четырьмя победами в четырёх матчах находятся во главе турнирной таблицы регулярного чемпионата первого дивизиона.