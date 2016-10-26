«Урал» обыграл «Амкар» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» одержал тяжёлую победу над «Амкаром». Победитель противостояния был определён лишь в серии послематчевых пенальти.

В дополнительное время пермяки были ближе к тому, чтобы вырвать победу, но счёт остался неизменным – 1:1.

В футбольной лотерее удачливее оказался «Урал», футболисты которого реализовали все свои удары с точки. «Амкар» не забил дважды, как итог – 4:2 в серии пенальти в пользу «Урала».

В четвертьфинале Кубка России «Урал» сыграет с победителем пары «Краснодар» - «Оренбург».

В случае победы «Краснодара» матч пройдёт в Екатеринбурге, в случае победы «Оренбурга» хозяева поля будут определены путём жеребьёвки.