Вратарь "Урала": "После пропущенного гола всячески себя обзывал"

Голкипер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Арапов, отразивший пенальти в серии послематчевых ударов, поделился впечатлениями от кубкового матча с "Амкаром".

- Хорошо, что выиграли. Игра сложная была. Ошибся сегодня на выходе, не рассчитал траекторию полёта мяча, пропустил. Можно сказать, что подвёл парней. Надо было играть 90 минут и спокойно ехать домой. После пропущенного гола обзывал себя всячески. Понимал, что нужно играть ещё два тайма, поэтому времени на мысли не было.