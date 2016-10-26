Чисамба Лунгу: "Хорошая игра не всегда приносит результат"

Один из лидеров атак "Урала" замбиец Чисамба Лунгу, который поставил точку в матче, после игры с "Амкаром" рассказал о том, как настраивался на серию пенальти.

- Казалось, что сегодня у "Урала" не клеилась игра, сломили "Амкар" на характере. Так ли это?

- В футболе не всегда результат приносит хорошая игра. Вспомните игру со "Спартаком". Мы хорошо действовали, но проиграли. Сегодня у всех было огромное желание победить.

- Команда не отрабатывала пенальти. Ты сам готовился к удару с точки?

- Я никак не готовился. Прежде всего, это ответственность. Нужно брать мяч, ставить и забивать. Для меня время тренировать пенальти прошло. Сейчас я просто должен быть уверенным в том, что я забью.

Фото: Никита Медведевских

- После пропущенного мяча "Амкар" добавил. Тяжело было вернуться в игру?

- Конечно, "Амкар" забил и получил эмоциональный заряд. Нам важно было сохранить концентрацию. Я думаю, что мы с этим справились.