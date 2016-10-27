Три автомобиля сгорели ночью в Екатеринбурге

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели три автомобиля, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Первое возгорание произошло на улице Ангарской. Тревожный сигнал поступил на пульт спасателей в 01:06 по местному времени. На площади 6 квадратных метров сгорел ВАЗ-2109. В тушении пожара принимали участие 9 спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение к 01:15 ночи.

Спустя полчаса поступил сигнал о возгорании автомобиля "Соболь" на улице Коуровской. Пожарные справились с пламенем к 01:51 ночи. В результате пожара сгорел моторный отсек машины.

Ещё один пожар произошёл на улице Большакова. В 03:06 пожарным сообщили о том, что горит внедорожник Mitsubishi Outlander. Спасатели потушили пожар к 03:19 ночи. В тушении возгорания были задействованы 8 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Напомним, в Екатеринбурге продолжают гореть машины. Так, в ночь на 12 октября в уральской столице сгорели три автомобиля. Затем, в ночь на 20 октября сгорели "Нива" и Toyota Corolla.