Баскетболистки «УГМК» стартовали в Евролиге с поражения в Саламанке

В первом туре группового раунда женской баскетбольной Евролиги действующий клубный чемпион Европы екатеринбургская «УГМК» в ночь на четверг по уральскому времени проиграла в испанской Саламанке команде «Перфумериас Авенида» со счётом 72:83 (15:23, 14:20, 23:20, 20:20).

За четыре минуты до конца четвёртой четверти при разнице «минус 7» у «лисиц» ещё оставался шанс спасти игру, но окончательно лишила их этого шанса Сильвия Домингес, выступавшая за «УГМК» в сезоне 2012/2013, но не закрепившаяся в команде. Домингес набрала пять очков подряд и исход матча был уже практически предрешён. А главным оружием «Авениды» стала Елена Милованович, набравшая за игру 26 очков.

У «лисиц» самыми результативные – Эмма Мессеман (18) и Альба Торренс (16).