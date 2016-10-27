Смог над Свердловской областью простоит до конца октября

На Среднем Урале вновь зафиксировано превышение в атмосферном воздухе допустимых концентраций вредных примесей. На этот раз метеорологи объявили в городах региона предупреждение первой степени опасности - оно будет действовать до конца месяца.

- С 20:00 26 октября до 20:00 31 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщает Уралгидрометцентр. - Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 31 октября.

Отметим, НМУ I степени означает, что жителям городов рекомендуется ограничить пребывание на улицах, помещения проветривать только с использованием кондиционеров, а занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортзалах и специальных помещениях. Лучше всего, при возможности, покинуть города, выехав в местность с более благоприятными метеоусловиями по уровню загрязнения воздуха.

Как сообщалось ранее, в течение нынешней недели на Среднем Урале установилась область высокого атмосферного давления. Антициклон, вобравший тёплый воздух Атлантики, подарил свердловчанам тёплую погоду (в последние дни температура превышала норму на 1-3°) без осадков при слабом ветре