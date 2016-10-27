Сергей Лавров стал лидером сентябрьского медиарейтинга министров РФ

По итогам сентября самым упоминаемыми в СМИ федеральным министром стал глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Согласно рейтингу компании "Медиалогия", Министр иностранных дел РФ в три с лишним раза опережает своего ближайшего конкурента – Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Если у главы военного ведомства медиаиндекс за сентябрь равен 3575, то у Сергея Лаврова он превысил 12640. Такой успех главы российского МИДа эксперты из "Медиалогии" объясняют его активным участием в переговорах по Сирии и яркими выступлениями на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

На третьем месте в сентябрьском медиарейтинге оказалась Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Это неудивительно, поскольку ситуация в отечественном образовании – сейчас одна из самых обсуждаемых тем в России.

Последнюю, 22-е позицию, в медиарейтинге среди глав федеральных ведомств занял Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его медиаиндекс за сентябрь едва превысил 34.