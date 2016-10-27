Екатеринбуржцы смогут обменять тыквы на билеты в зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке (ул. Мамина-Сибиряка, 189) проходит акция "Тыква в подарок". Все желающие смогут обменять крупные тыквы на пригласительные билеты в зоопарк до 29 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Традиционный День тыквы пройдёт в Екатеринбургском зоопарке 30 октября в 14:00 в павильоне "Приматы". На примере принесённых овощей во время акции состоится увлекательный мастер-класс по карвингу - вырезанию различных страшных и забавных рожиц из тыкв. Вкусным и полезным овощем, который принесут екатеринбуржцы в обмен на билет, полакомятся некоторые животные.

Фото: Екатеринбургский зоопарк