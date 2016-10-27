В Екатеринбурге 50 бродячих собак отдали новым хозяевам

27 октября 2016, 10:05 / Общество

Специалисты ЕМУП "Спецавтобаза" в сентябре отдали жителям 50 собак из пойманных 520 бродячих животных, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По данным на 1 октября, сотрудники организации поймали 4 555 собак, а концу 2016 года планируется убрать с улиц почти 6 тыс. четвероногих. Однако, как отмечают специалисты, чтобы нормализовать ситуацию с бродячими животными, необходимо отлавливать каждый год порядка 10 тыс. животных. Для этого в Екатеринбурге должны действовать не менее семи специальных бригад, а сейчас администрация может содержать только четыре.

Добавим, пойманных собак отправляют на обследование, чтобы определить их статус. Животных, которых можно отдать новым хозяевам, отправляют на передержку в пункт временного содержания, где их обрабатывают от паразитов и стерилизуют. В приёмнике "Спецавтобазы" могут одновременно находиться до 150 животных. Агрессивных собак подвергают эвтаназии и захоранивают в скотомогильниках.

Все желающие могут выбрать себе нового четвероного друга, зайдя на сайт ЕМУП "Спецавтобаза" или Информационный портал Екатеринбурга.

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