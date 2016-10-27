До конца декабря свердловские единороссы проведут новые выборы своего руководства

По решению Президиума Генсовета "Единой России" до конца года все первичные, местные и региональные отделения этой партии обязаны провести отчётно-выборные конференции. Как пояснили "ОГ" в пресс-службе "ЕР", в том числе пройдут выборы нового руководства Свердловского регионального отделения "ЕР": секретаря и политсовета.

Подготовку к предстоящим отчётно-выборным конференциям обсудили 26 октября на совместном заседании депутатов-единороссов всех уровней. По словам секретаря Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктора Шептия, решение президиума Генсовета "ЕР" о перевыборах политсоветов и секретарей на всех уровнях принято 21 октября.

Фото: Алексей Кунилов