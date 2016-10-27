Екатеринбургская фигуристка Вера Базарова выступит на Гран-при "Скейт Канада"
27 октября 2016, 11:06 / Спорт
Екатеринбургская фигуристка Вера Базарова выступит на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
В состав национальной сборной вошли три пары и три одиночника:
- Женщины. Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева
- Мужчины. Александр Петров
- Пары. Вера Базарова — Андрей Депутат, Юко Кавагути — Александр Смирнов
- Танцы. Александра Степанова — Иван Букин.
Добавим, Гран-при "Скейт Канада" пройдёт в городе Миссиссога с 28 по 30 октября. Вера Базарова вместе с партнёром откатает короткую программу в первый день соревнований.