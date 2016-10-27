Екатеринбургская фигуристка Вера Базарова выступит на Гран-при "Скейт Канада"

Екатеринбургская фигуристка Вера Базарова выступит на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

В состав национальной сборной вошли три пары и три одиночника:

Женщины. Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева

Мужчины. Александр Петров

Пары. Вера Базарова — Андрей Депутат, Юко Кавагути — Александр Смирнов

Танцы. Александра Степанова — Иван Букин.

Добавим, Гран-при "Скейт Канада" пройдёт в городе Миссиссога с 28 по 30 октября. Вера Базарова вместе с партнёром откатает короткую программу в первый день соревнований.