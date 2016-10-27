Объявлен список лауреатов премии Татищева и де Геннина

Символ общественного признания - ежегодную премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина получат 15 екатеринбуржцев, сообщает пресс-служба мэрии города.

В номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за работу "Инновационные технологии хирургического лечения активной стадии ретинопатии недоношенных детей в Екатеринбурге и в Свердловской области" лауреатами премии стали:

заслуженный врач РФ Светлана Блохина;

врач-анестезиолог НПЦ "Бонум" Игорь Елькин;

врач-офтальмолог НПЦ "Бонум" Михаил Карякин;

врач-офтальмолог НПЦ "Бонум" Елена Степанова;

главный офтальмолог УрФО Сергей Коротких.

Победителями в номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства" за реализацию проекта "Ночь музеев-2016" в Екатеринбурге" утверждены:

завкафедрой истории искусств УрФУ Тамара Галеева;

замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев;

замдиректора Музея истории Екатеринбурга Оксана Мокеева;

директор Уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова;

замдиректора Екатеринбургского музея ИЗО Юлия Сирина;

начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

В номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за реализацию проекта Президентского центра Б. Н. Ельцина лауреатами премии стали:

директор "Архстройпроекта-А" Сергей Алейников;

архитектор Галина Алексеева;

архитектор Борис Бернаскони;

архитектор Владимир Громада.

Памятные медали лауреатам вручат в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября в 15:00 в Камерном театре Объединённого музея писателей Урала (улица Пролетарская, 18). Медали выполнены в виде круга диаметром 60 миллиметров и толщиной 5 миллиметров из сплава нейзильбера, покрытого слоем серебра. На лицевой стороне изображён парный портрет основателей столицы Урала, на обратной стороне - контур здания администрации Екатеринбурга и слова "Во славу и пользу родного города".