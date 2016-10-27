Прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки рейса из Кольцово во Вьетнам

27 октября 2016, 11:35 / Общество

Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с многочасовой задержкой рейса  "Екатеринбург — Нячанг" авиакомпании Azur Air. 

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, лайнер "Боинг 767 — 300" должен был вылететь из Екатеринбурга во Вьетнам ещё 25 октября в 18:30 вечера. На рейс зарегистрировались 336 пассажиров, среди них — 33 ребёнка.

— Во время предполётного осмотра у воздушного судна обнаружена техническая неисправность, в связи с чем вылет авиарейса отложен до 13 час 30 мин 27 октября 2016 года, — отметили в прокуратуре.

Добавим, как сообщается на онлайн-табло аэропорта Кольцово, сейчас идёт регистрация на задержанный рейс в Нячанг.

Как писала "ОГ", ранее авиакомпания Azur Air попала в число перевозчиков, которые чаще всех задерживают рейсы

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