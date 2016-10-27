Росавиация разрешила "Уральским авиалиниям" летать в Бельгию, Италию и Китай

17 часов назад
Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электрообогревателями.
17 часов назад
МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.
17 часов назад
В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»
В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на улице Альпинистов, 85.
24 октября 2016
До конца 2016 года в России закроют пункты коллективного доступа в Интернет
СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехватки финансирования прекратят работу пункты коллективного доступа в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.
24 октября 2016
Козицын и Емельянов получили 1 млн рублей за создание музея в Верхней Пымше
Создатели музея военной техники «Боевая слава Урала» гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын и директор музея военной техники АО «Уралэлектромедь» Александр Емельянов получили ежегодную премию в области туризма.
24 октября 2016
Объём закупки электроэнергии из России провинцией Хэйлунцзян превысил 20 миллиардов киловатт-часов
С 1 июля 1992 года по октябрь 2016 года объём перетока электро-энергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян составил 20,097 миллиарда киловатт-часов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
21 октября 2016
Вместо дорог — «Носорог»
Руководители уральской госкомпании «Корпорация развития» обвиняются в хищении миллиарда рублей
21 октября 2016
Бизнесменов растят, как цыплят
В девяти бизнес-инкубаторах Среднего Урала работает больше 170 предпринимателей.
21 октября 2016
Заводы ЖБИ пострадали от сокращения строек
За год объём строительных работ в Свердловской области упал на 9,8 процента — такие данные приводит Росстат. Эксперты отмечают, что снижение продолжается уже несколько лет и негативным образом сказывается на заводах, выпускающих железобетон и стеновые материалы.
20 октября 2016
9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателям
В девяти городских округах Свердловской области по просьбе глав снизят ставки арендной платы на земельные участки, находящиеся в госсобственности и на неразграниченных землях