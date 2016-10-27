Росавиация разрешила "Уральским авиалиниям" летать в Бельгию, Италию и Китай

Росавиация допустила авиакомпанию "Уральские авиалинии" к выполнению четырёх новых международных рейсов из Екатеринбурга. Об этом сообщается в совместном приказе Министерства транспорта России и Росавиации.

Екатеринбургская авиакомпания получила допуск на полёты в бельгийский Льеж (семь раз в неделю), итальянскую Катанию (два раза в неделю) и в китайские Тяньцзинь (семь раз в неделю) и Тайюань (четыре раза в неделю). Также Росавиация разрешила "Уральским авиалиниям" чаще летать в Пекин — с семи до 10 раз в неделю.

Как пояснил "ОГ" пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Сергей Антонов, получение допуска — это начальный этап работы по международным направлениям.

— У авиакомпании есть планы полётов в Катанию на летний сезон. Все остальные и рейсы и допуски, которые мы получили, - это наш стратегический приоритет. Пока никакой конкретики по началу полётов нет, — сообщил Сергей Антонов.

Добавим, Росавиация также отказала в выдаче допуска на полёты в турецкий Даламан перевозчику Azur Air и дала его авиакомпании "Икар".