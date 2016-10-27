За январь-сентябрь различные товары и услуги на Среднем Урале подорожали на 4,4%

За девять месяцев 2016 года различные потребительские товары и услуги на Среднем Урале подорожали на 4,4%.

Как сообщает Свердловскстат, наиболее сильно подорожали непродовольственные товары – на 5,6%. Следом идут различные услуги – на 4,7%. Цены на продукты поднялись на 3%.