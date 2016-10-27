Перевёрнутый российский флаг несколько часов провисел над зданием Уральского окружного военного суда

Перевёрнутый Государственный флаг Российской Федерации в течение нескольких часов висел над зданием Уральского окружного военного суда.

Этот факт зафиксировал екатеринбургский общественник Евгений Малёнкин. Судя по его посту в Фейсбуке, сразу же после звонка в Уральский окружной военный суд флаг со здания на улице Бажова, 85 сняли.

Напомним, за нарушение порядка использования Государственного флага РФ для юридических лиц предусмотрен штраф - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Фото: Евгений Малёнкин