Свердловские полицейские спустя год после пожара поймали автоподжигателя

В Каменске-Уральском полицейские поймали мужчину, который годом ранее из мести сжёг Fiat Albea своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошёл ночью 3 августа 2015 года. В 03:20 полицейским поступило сообщение о том, что около дома №4 на улице Исетской горит иномарка. Прибывшие сотрудники МВД установили причину возгорания — виноват поджигатель. Спустя год, в октябре, оперативники выяснили, кто совершил поджог, и задержали злоумышленника.

Как оказалось, автомобиль сжёг сосед хозяина машины. Автовладелец постоянно ругал мужчину за пьянство и асоциальный образ жизни. Увидев ночью припаркованный автомобиль своего знакомого, он решил ему отомстить. Нетрезвый гражданин плеснул спиртосодержащую жидкость в лобовое стекло и поджёг Fiat Albea.

— Совершив задуманное, он наблюдал, как горит автомашина и, как сам признаёт, испытывал чувство неподдельной радости, — добавили в ведомстве.

В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Как писала "ОГ", на Среднем Урале продолжают гореть машины. Так, сегодня ночью сгорели "Соболь", Mitsubishi Outlander и ВАЗ-2109.