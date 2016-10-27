Суд приговорил к исправительным работам екатеринбургского пенсионера, убившего мать двоих детей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к исправительным работам пенсионера Владимира Бачина, который 28 июля сбросил с балкона 20-килограммовую металлическую конструкцию на мать двоих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что падение конструкции на женщину — случайность. Погибшая и пенсионер не были знакомы и конфликтов между ними не было. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, Владимир Бачин и раньше сбрасывал мусор с балкона. Кроме того, он задолжал за услуги ЖКХ порядка 200 тыс. рублей и постоянно злоупотреблял алкоголем.

Рассмотрев дело, суд признал 64-летнего Владимира Бачина виновным в причинении смерти по неосторожности, с учётом смягчающих обстоятельств приговорил его к исправительным работам сроком на полтора года с удержанием из его зарплаты 10% в доход государства. Кроме того, суд взыскал в пользу матери погибшей моральный ущерб на сумму 300 тыс. рублей.

Напомним, инцидент произошёл утром 28 июля на бульваре Сергея Есенина, 7. Местная жительница и её ребёнок вышли из подъезда дома, на них сверху упала металлическая конструкция. Женщина получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. Однако в дальнейшем она умерла в больнице. У погибшей остались двое детей.

Силовики задержали 64-летнего пенсионера и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Следователи начали проверку по факту смерти женщины.