Делом екатеринбургского поджигателя 36 машин заинтересовалась Татьяна Мерзлякова

27 октября 2016, 13:16 / Общество

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова лично будет разбираться в ситуации с екатеринбуржцем, который признался в 36 поджогах автомашин, сообщила "ОГ" омбудсмен.

- Правозащитники, естественно, в курсе происходящего, - прокомментировала ситуацию Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. - Несмотря на то, что подозреваемый задержан, машины продолжают гореть. Считаю, что с этим вопросом надо разбираться детально - и машины продолжают гореть в разных концах города, и вопросы вызывает озвученная цифра — 36 машин. Не многовато ли для одного человека?

Напомним, 15 октября правоохранительные органы объявили о задержании мужчины, который подозревается в поджогах автомашин в 2015-2016 годах. В момент задержания мужчина был пьян и объяснить мотив своего поступка не смог. Задержанный оказался ранее судимым за грабёж и кражу жителем села Патруши. Уголовное дело заведено по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Мужчина сначала был помещён под домашний арест. В дальнейшем, когда подозреваемый признался ещё в шести эпизодах поджогов, его отправили с СИЗО. 

Задержанию мужчины предшествовали сразу несколько возгораний машин в Екатеринбурге. В частности, за одну ночь в центре сгорели сразу три машины. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены. Ситуация получила широкий общественный резонанс, в ней начали детально разбираться правоохранители

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