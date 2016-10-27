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Почти две тысячи свердловчан заболели сальмонеллёзом

27 октября 2016, 13:43 / Общество

С начала года 1 тысяча 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на пресс-конференции.

- Основная причина заболеваний сальмонеллёзом в области - человеческий фактор: несоблюдение правил транспортировки и обработки пищевых продуктов. 49% заболевших — дети, в основном в возрасте до года и от года до двух. Это связано с нарушением правил приготовления детского питания в домашних условиях. К тому же, на увеличение количества заболевших детей повлияли две крупные вспышки сальмонеллёза в Карпинске и Невьянске, - прокомментировал ситуацию Андрей Юровских.

По данным Городского центра медицинской профилактики, за 9 месяцев в Екатеринбурге сальмонеллёзом заболели 524 жителя. При этом доля заболевших детей до 14 лет составляет около 48%.

Всего с начала года в Свердловской области острой кишечной инфекцией переболели порядка 25 тысяч жителей. Количество заболевших увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. Чаще всего врачи выявляли у больных норовирусную инфекцию, чуть реже - заболевание сальмонеллёзом.

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