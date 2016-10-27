В Екатеринбурге откроется фестиваль клубного движения среди пенсионеров и инвалидов "Кино в каждом из нас"

27 октября 2016, 13:26

28 октября. 12:30. В Екатеринбурге во Дворце народного творчества состоится открытие фестиваля клубного движения среди пенсионеров и инвалидов Свердловской области "Кино в каждом из нас!"

 В этом году фестиваль проходит под девизом – "Кино в каждом из нас!"  Творческий марафон стартовал ещё в сентябре. По итогам первых двух этапов были отобраны самые талантливые и достойные участники. В числе финалистов фестиваля – клубы народного творчества и театрального искусства из Екатеринбурга, Ирбита и Слободо-Туринского района, Полевского и Нижнесергинского района, Краснотурьинска и Карпинска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила.

 Кроме того, в фойе Дворца народного творчества в этот день откроется выставка декоративно-прикладного творчества, где будут представлены уникальные авторские работы участников клубов из Екатеринбурга, Кушвы, Невьянского района, Алапаевска, Талицкого района, Первоуральска, Серова и других муниципальных образований. Кроме того, участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы по сценической речи и актёрскому мастерству, социальным танцам, дыхательной гимнастике и декоративно-прикладному творчеству.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Фестивальная, 12.

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