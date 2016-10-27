В школе Нижнего Тагила 13 детей отравились газом

Сегодня утром, 27 октября, в школе №9 Нижнего Тагила 13 детей пострадали после того, как неизвестные распылили газовый баллончик. Об этом "ОГ" сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сигнал от медиков в полицию поступил в 10:29 утра. В школу выехали сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних, а также следственно-оперативная группа. Как установили оперативники, на перемене после второго урока в коридоре школы кто-то распылил баллончик. Сразу некоторые дети почувствовали себя плохо. Медики отвезли в городскую клиническую больницу 12 учеников 5-8-х классов, а одну девочку доставили в горбольницу №2 на проверку дыхательных путей.

— Сыщики устанавливают инициатора этого ЧП. Как только станет известно, кто это, его поставят на учёт, а к родителям будут приняты меры реагирования, — добавил Валерий Горелых.

Сотрудники вывели всех учеников из здания школы. Занятия снова начнутся после проветривания помещений учебного заведения.