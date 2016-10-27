В Первоуральске пройдёт форум "Сила Урала: социально ориентированное добровольчество"

27 октября 2016, 13:55

29 и 30 октября.11:00. В Первоуральске пройдёт областной форум добровольцев "Сила Урала: социально ориентированное добровольчество".

В мероприятии примут участие директор Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Антон Третьяков, советник губернатора Ольга Глацких, заместитель министра общего и профессионального образования региона Ирина Журавлёва, региональный координатор Российского движения школьников Евгений Дайнес, заместитель председателя Общественной палаты региона  Лариса Докучаева.         

В мероприятии будут задействованы около 120 человек, в числе которых представители таких организаций, как "Союз добровольцев России", "Волонтёры Победы", "Волонтёры Урала", Всероссийский студенческий корпус спасателей и других.

Мероприятие пройдёт на площадке  ФОК "Гагаринский".

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