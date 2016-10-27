На Среднем Урале говядина дорожает, а свинина дешевеет

За январь-сентябрь 2016 года мясные продукты из говядины на Среднем Урале подорожали на 3,7%, а из свинины, наоборот, подешевели на 1,7%.

Как сообщает Свердловскстат, за тот же период сильно поднялась стоимость круп и бобовых продуктов – на 12,4%.

Сильнее всего произошедший рос цен продуктов ударил по любителям домашних чаепитий. Чай подорожал на 8,7%, кофе – на 11,2%, молоко и сметана – на 3,5%, сахар – на 9%, кондитерские изделия – на 7,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 5%, фруктово-ягодные консервы (джемы и так далее) – на 11,9%. Но есть и утешительная новость для любителей готовить печенье и булочки на своей кухне: куриные яйца подешевели на 4,9%.