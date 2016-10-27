Вылет рейса из Кольцово во Вьетнам задерживается ещё на час

Авиарейс "Екатеринбург — Нячанг", задержавшийся почти на двое суток, вылетает на час позже запланированного. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолёт должен был вылететь во Вьетнам сначала 25 октября в 18:30 вечера, затем в сегодня в 13:30 дня. Однако отправку рейса перенесли на 14:40.

— Было указано ориентировочное время вылета, и его скорректировали. Шла подготовка рейса к вылету, — пояснил "ОГ" директор по внешним коммуникациям Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Напомним, Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с многочасовой задержкой рейса "Екатеринбург — Нячанг" авиакомпании Azur Air. На рейс зарегистрировались 336 пассажиров, среди них — 33 ребёнка.