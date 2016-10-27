Коммунальщики высыпали 44 тонны противогололёдного материала на улицы Екатеринбурга за ночь

Минувшей ночью на проезжие части улиц Екатеринбурга специалисты высыпали 44 тонны противогололёдного материала, сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на четверг после небольшого снега на улицах уральской столицы работали 118 коммунальщиков и 125 машин, оснощённых специальным оборудованием. Службы вывезли на полигоны 47 тонн снега и 84 тонны грязи. Температура была ниже нуля, поэтому дорожные рабочие сосредоточились на борьбе с гололедицей на перекрёстках, улицах и особо опасных участках. Коммунальщики промели тротуары, остановочные комплексы и пешеходные переходы.

Сегодня днём на улицах Екатеринбурга работают 625 рабочих и 167 единиц уборочной техники.