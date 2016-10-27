Лучшие студенты ссузов получили стипендию губернатора Свердловской области
27 октября 2016, 14:56 / Общество
50 лучших студентов колледжей и техникумов Среднего Урала наградили губернаторскими стипендиями "За успехи в освоении рабочей профессии".
Как сообщает департамент информполитики главы региона, ребят из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камышлова, Асбеста, Сухого Лога, Первоуральска, Краснотурьинска и других муниципалитетов поздравил и.о. заместителя председателя областного правительства Александр Высокинский.
— На сегодняшний день точно можно сказать, что без промышленности наша страна не станет великой и не выйдет на новые рубежи. Именно поэтому губернатор уделяет огромное внимание реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа", — сказал он.