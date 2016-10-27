В тагильской школе, где отравились 13 детей, возобновлены занятия

В школе №9 Дзержинского района Нижнего Тагила снова начались занятия после того, как неизвестный распылил газ из баллончика.

— Занятия возобновили сразу же после эвакуации. Сейчас в здании работает полиция, — сообщили "ОГ" в школе №9 Нижнего Тагила.

Добавим, проверку по факту инцидента начала также и прокуратура Дзержинского района. Сотрудники надзорного ведомства выясняют, кто распылил газ из баллончика, и проверяют исполнение законодательства об обеспечении безопасности учебного процесса.

Как писала "ОГ", сегодня утром, 27 октября, неизвестный распылил газ из баллончика в школьном коридоре. В результате происшествия 13 детей попали в больницу.