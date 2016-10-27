В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая обновлению состава депутатов Государственной думы от партии "Единая Россия"

27 октября 2016, 14:53

28 октября. 10:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая обновлению состава депутатов Государственной думы Федерального Собрания России VII созыва от партии "Единая Россия".

Секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, депутаты Государственной думы ФС РФ VII созыва Александр Петров, Андрей Альшевских и Сергей Чепиков поделятся итогами первой региональной недели депутатов, расскажут о результатах проведения личных приёмов граждан, о встречах с представителями экспертных сообществ и с коллегами по фракции в областном Законодательном собрании и Екатеринбургской городской думе, об актуальных вопросах и способах их решения на законодательном уровне.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше