Автомобиль Кости Цзю от угона спасла спутниковая сигнализация

27 октября 2016, 15:36 / Общество

Сегодня ночью в Москве неизвестные попытались угнать автомобиль Кости Цзю, сообщает Авторамблер

Неизвестные взломали систему безопасности внедорожника, принадлежащего супруге боксёра Кости Цзю, и проникли в салон. Но как только они завели двигатель, сработала спутниковая сигнализация и заглушила его. После срабатывания сигнализации оператор обслуживающей компании связался с владельцами автомобиля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали следы вскрытия машины.

Попытка угона попала на видео. Угонщики приехали на автомобиле, но скрылись с места неудачного преступления пешком, их лица под камеры наблюдения не попали.

Личности угонщиков не установлены, их поиск продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Покушение на кражу"), ведётся следствие.

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