Павел Крашенинников примет участие в первом заседании рабочей группы "Депутатская вертикаль"

27 октября 2016, 15:09

28 октября. 15:00. Председатель объединенного комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников примет участие в первом заседании рабочей группы "Депутатская вертикаль".

В обсуждении ключевых вопросов регионального развития примут участие представители депутатского корпуса федерального, регионального и муниципального уровней.

Заседание состоится в здании Законодательного собрания Свердловской области.

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