28 октября. 15:00. Председатель объединенного комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников примет участие в первом заседании рабочей группы "Депутатская вертикаль".

В обсуждении ключевых вопросов регионального развития примут участие представители депутатского корпуса федерального, регионального и муниципального уровней.

Заседание состоится в здании Законодательного собрания Свердловской области.