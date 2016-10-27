Павел Крашенинников примет участие в первом заседании рабочей группы "Депутатская вертикаль"
27 октября 2016, 15:09
28 октября. 15:00. Председатель объединенного комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников примет участие в первом заседании рабочей группы "Депутатская вертикаль".
В обсуждении ключевых вопросов регионального развития примут участие представители депутатского корпуса федерального, регионального и муниципального уровней.
Заседание состоится в здании Законодательного собрания Свердловской области.
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