День рождения отмечает самый титулованный самбист области - Илья Хлыбов

27 октября 2016, 15:36 / Спорт

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает прославленный свердловский самбист Илья Хлыбов. Илья – уроженец Сухого Лога, но уже давно живёт в Верхней Пышме. Он – единственный свердловчанин, которому удалось стать четырёхкратным чемпионом мира. На чемпионатах Европы спортсмен побеждал дважды (в 2015 и в 2006 году – на своём первом старте во взрослой карьере). Кроме того, он шесть раз выигрывал чемпионат России.

Помимо побед на чемпионатах России, Европы и мира, Илья Хлыбов (справа) побеждал на Универсиаде в Казани. Фото: Александр Зайцев

Илья Хлыбов родился 27 октября 1986 года в городе Сухой Лог. Заниматься самбо начал в раннем детстве у себя на родине. 

- Мне было шесть лет, и, надо признаться, я был маленьким и хиленьким на вид. Весил килограммов 16. Мама привела меня на самбо — это было ещё в Сухом Логе, где мы тогда жили. Помню, там был совсем крошечный зальчик… Тренеры на меня оценивающе посмотрели и говорят: «Знаете, приходите-ка вы через годик. Мальчик у вас маленький ещё, слабенький». Мама возмутилась: «Да он у меня уже всё умеет! Вы хотя бы посмотрите!» Ну, тренер плечами пожал, говорит: покажи, чего можешь. Я раз двадцать подтянулся, отжался, пробежал, попрыгал… И меня взяли сразу же. Так я стал заниматься, мне очень нравилось, - рассказал Илья Хлыбов в интервью "ОГ".

В 14 лет Илья перебрался в Верхнюю Пышму. Выиграл первенство России, затем первенство мира и понял, что самбо - его жизнь. 

- Сначала спорт — это просто спорт, гонка за медалями. Помню, сначала мечтал стать чемпионом страны, потом мира… А сейчас я очень сильно ощущаю, что иду не просто за титулом, я иду, чтобы таким образом прославить страну, - отметил Хлыбов в беседе с "ОГ". 

Илья Хлыбов указом Президента РФ удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственную награду Илье Хлыбову (слева) вручил начальник Центрального спортивного клуба внутренних войск Владимир Малофеев. Фото: пресс-служба УГМК

Редакция "ОГ" поздравляет Илью с днём рождения и желает дальнейших побед в его спортивной карьере, крепкого здоровья и семейного благополучия!

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