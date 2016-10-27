1246 уральцев удостоены звания "Ветеран труда Свердловской области"

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о присвоении 1 246 жителям региона звания "Ветеран труда Свердловской области".

Указы главы региона № 610-УГ и № 609-УГ опубликованы на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Там же можно ознакомиться с указами № 608-УГ и № 607-УГ, которыми губернатор присвоил звание "Ветеран труда" ещё 876 свердловчанам.

По всем связанным с этим вопросам можно обращаться в территориальные управления социальной политики.