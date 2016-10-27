Самолёт вылетел из Екатеринбурга во Вьетнам с задержкой в 44 часа

Самолёт авиакомпании Azur Air Екатеринбург — Нячанг вылетел из воздушной гавани уральской столицы с опозданием почти на двое суток. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Как сообщается на сайте воздушной гавани, лайнер отправился во Вьетнам в 15:14 минут. Задержка рейса составила 44 часа 24 минуты.

Напомним, самолёт должен был вылететь в Нячанг ещё 25 октября в 18:40 вечера. Затем отправку рейса отложили на 27 октября 13:30, а потом вылет снова перенесли.

На рейс зарегистрировались 336 пассажиров, среди них — 33 ребёнка. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки вылета лайнера.

Ранее авиакомпания Azur Air попала в число перевозчиков, которые чаще всех задерживают рейсы.