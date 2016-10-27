Обед в ресторанах Среднего Урала подорожал на 6,2%

За январь-сентябрь 2016 года обеды в ресторанах нашего региона подорожали на 6,2%.

Как сообщает Свердловскстат, в среднем по предприятиям общественного питания рост цен составил 3,8%.

На второе место после ресторанов вышли кафе, закусочные и столовые (за исключением столовых в различных организациях). Там увеличение стоимости обеда составило 5%. На предприятиях общепита, специализирующихся на быстром обслуживании, повышение цен оказалось ниже, чем в среднем по отрасли — 3,3%.