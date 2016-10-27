В Екатеринбурге появятся выделенные полосы для общественного транспорта

В 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу выделенные полосы для общественного транспорта появятся на 25 участках дорог в Екатеринбурге. Об этом заявил в эфире программы "Послесловие" на телеканале "41-Домашний" председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов.

Как отметил представитель мэрии города, необходимо создать привлекательный общественный транспорт, поэтому сейчас специалисты разрабатывают вопрос о выделении полос.

— В следующем году в рамках подготовки к чемпионату мира запланировано создание таких полос на 25 участках города. Ставится задача, что все маршруты общественного транспорта в центре города должны иметь свою выделенную полосу, и на всех этих полосах должны быть средства видеофиксации правонарушений, чтобы обеспечить безусловное выполнение правил дорожного движения, — сказал Игорь Федотов.

По словам Федотова, в настоящее время также рассматривается вопрос о снижении стоимости проездного билета, чтобы жители Екатеринбурга чаще пользовались общественным транспортом. Изменения произойдут в транспортной сети к 1 июля 2017 года.