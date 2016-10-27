В Екатеринбурге пройдёт пресс-тур на площадке проведения Worldskills Hi-Tech-2016

28 октября. 14:00. Пройдёт пресс-тур на площадку проведения Worldskills Hi-Tech-2016 в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Руководитель проекта Worldskills Hi-Tech-2016, представитель Союза "Ворлдскиллс Россия" Алексей Карамян расскажет журналистам о подготовке к III национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech-2016.

Для проведения чемпионата ведётся застройка павильонов выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" на общей площади 26 тысяч квадратных метров. Сам чемпионат Worldskills Hi-Tech-2016 будет проходить с 30 октября по 3 ноября. Свердловская область примет участников соревнований уже в третий раз.