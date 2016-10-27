Центробанк увековечил бумажные сберкнижки на памятных монетах

27 октября 2016, 17:14 / Общество

Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет, посвящённых 175-летию сберегательного дела в России. Монеты выполнены из драгоценных металлов.

На серебряной монете номиналом 3 рубля – изображение руки, держащей пластиковую платёжную карту на фоне бумажной сберегательной книжки. Тираж монеты - 3,5 тыс. штук.

На серебряной монете номиналом 100 рублей изображён фрагмент проекта облигации государственного "Займа Победы", разработанного в 1945 году, тираж монеты – 170 штук. Кстати, в таком виде облигации не выпускались. Вместо них был выпущен Четвёртый государственный военный займ.

На золотой монете номиналом 50 рублей – фрагмент плаката с изображением механизатора  на тракторе, тираж монеты – 700 штук.

На золотой монете номиналом 10 000 рублей – фрагмент плаката с изображением двух людей с велосипедами и, как сказано в описании, со сберкнижками в руках на фоне здания. Тираж монеты – 35 штук.

На золотой монете номиналом 50 000 рублей – фрагмент гравюры с изображением здания Опекунского совета Московского воспитательного дома на улице Солянка в Москве, в котором открылась первая московская сберегательная касса. Тираж монеты – 15 штук.

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