Во Дворце молодёжи пройдёт спектакль "Сладкая жизнь"

2 ноября.19:00. В Большом зале Дворца молодёжи состоится спектакль "Сладкая жизнь".

Два главных героя – Вадим и Наташа - пытаются разобраться, в какой момент они обманули себя и друг друга. Когда начали разрушаться их отношения? Можно ли было предотвратить распад семьи?

Пространство пьесы даёт возможность перенестись назад во времени, когда Вадик впервые привел в дом любовницу Леру. Исследовать, что к этому привело. В этот момент всё началось или всё началось ещё раньше?