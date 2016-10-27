Во Дворце молодёжи пройдёт спектакль "Сладкая жизнь"
27 октября 2016, 16:57
2 ноября.19:00. В Большом зале Дворца молодёжи состоится спектакль "Сладкая жизнь".
Два главных героя – Вадим и Наташа - пытаются разобраться, в какой момент они обманули себя и друг друга. Когда начали разрушаться их отношения? Можно ли было предотвратить распад семьи?
Пространство пьесы даёт возможность перенестись назад во времени, когда Вадик впервые привел в дом любовницу Леру. Исследовать, что к этому привело. В этот момент всё началось или всё началось ещё раньше?
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