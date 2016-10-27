Пройдёт пресс-тур на Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

28 октября. 09.00. Состоится пресс-тур на Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею старейшего предприятия российской отрасли производства благородных металлов.

Во встрече с журналистами примут участие председатель совета директоров АО "ЕЗ ОЦМ" Сергей Медведев, генеральный директор АО "ЕЗ ОЦМ" Денис Боровков, директор по производству Владимир Богданов, генеральный директор ООО "ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ" Сергей Гроховский. Они расскажут об итогах работы завода за пять лет, прошедших с момента переезда из Екатеринбурга на новую площадку в Верхней Пышме, об инновационных проектах предприятия и основных направлениях стратегии его развития до 2020 года.