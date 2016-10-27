«Лисицы» проиграли стартовый матч в Евролиге впервые за четырнадцать лет
27 октября 2016, 17:18 / Спорт
Фото: fibaeurope.com
Поражение екатеринбургской команды «УГМК» в первом туре группового раунда женской баскетбольной Евролиги от испанского клуба «Перфумериас Авенида» (72:83) стало первым для «лисиц» с 2002 года.
Лишь в дебютном своём сезоне в клубном чемпионате Европы «УГМК» проиграла в первом туре (в гостях французскому «Олимпику» - 60:78), а затем двенадцать стартовых матчей подряд неизменно выигрывала (с перерывом в сезоне 2004/2005, когда «лисицы» не выступали в Евролиге).
Впрочем, нынешнее поражение в Саламанке при желании можно принять и за добрую примету для «УГМК» - ведь в финале начатой с поражения в Валансьене от «Олимпика» Евролиги-2002/2003 «лисицы» обыграли тот же «Олимпик» и впервые стали клубными чемпионками Европы.
Все первые матчи «УГМК» в Евролиге ФИБА
Дата
Матч
Счёт
31.10.2002
«Олимпик» (Валансьен, Франция) - «УГМК»
78:60
22.10.2003
«УГМК» - «Евролизинг-Орши» (Шопрон, Венгрия)
75:50
26.10.2005
«УГМК» - «Фамила» (Скио, Италия)
60:51
01.11.2006
«УГМК» - «Гамбринус» (Брно, Чехия)
87:86
07.11.2007
«УГМК» - ЗВВЗ УСК (Прага, Чехия)
85:43
15.10.2008
«Джолли БС» (Шибеник, Хорватия) - «УГМК»
62:92
28.10.2009
«УГМК» - «ТЕО» (Вильнюс, Литва)
85:56
27.10.2010
«Кроация» (Госпич, Хорватия) - «УГМК»
73:87
12.10.2011
«Лотос» (Гдыня, Польша) - «УГМК»
57:68
31.10.2012
«УГМК» - «Нови Загреб» (Нови Загреб, Хорватия)
83:77
07.11.2013
«ХАТ-АГРО Юни» (Дьёр, Венгрия) - «УГМК»
43:101
05.11.2014
ЗВВЗ УСК (Прага, Чехия) - «УГМК»
71:77
14.10.2015
«Танго Бурж» (Бурж, Франция) - «УГМК»
58:65
26.10.2016
«Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) - «УГМК»
83:72
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