«Лисицы» проиграли стартовый матч в Евролиге впервые за четырнадцать лет

27 октября 2016, 17:18 / Спорт

Фото: fibaeurope.com

Поражение екатеринбургской команды «УГМК» в первом туре группового раунда женской баскетбольной Евролиги от испанского клуба «Перфумериас Авенида» (72:83) стало первым для «лисиц» с 2002 года.

Лишь в дебютном своём сезоне в клубном чемпионате Европы «УГМК» проиграла в первом туре (в гостях французскому «Олимпику» - 60:78), а затем двенадцать стартовых матчей подряд неизменно выигрывала (с перерывом в сезоне 2004/2005, когда «лисицы» не выступали в Евролиге).

Впрочем, нынешнее поражение в Саламанке при желании можно принять и за добрую примету для «УГМК» - ведь в финале начатой с поражения в Валансьене от «Олимпика» Евролиги-2002/2003 «лисицы» обыграли тот же «Олимпик» и впервые стали клубными чемпионками Европы.

Все первые матчи «УГМК» в Евролиге ФИБА

Дата

Матч

Счёт

31.10.2002

«Олимпик» (Валансьен, Франция) - «УГМК»

78:60

22.10.2003

«УГМК» - «Евролизинг-Орши» (Шопрон, Венгрия)

75:50

26.10.2005

«УГМК» - «Фамила» (Скио, Италия)

60:51

01.11.2006

«УГМК» - «Гамбринус» (Брно, Чехия)

87:86

07.11.2007

«УГМК» - ЗВВЗ УСК (Прага, Чехия)

85:43

15.10.2008

«Джолли БС» (Шибеник, Хорватия) - «УГМК»

62:92

28.10.2009

«УГМК» - «ТЕО» (Вильнюс, Литва)

85:56

27.10.2010

«Кроация» (Госпич, Хорватия) - «УГМК»

73:87

12.10.2011

«Лотос» (Гдыня, Польша) - «УГМК»

57:68

31.10.2012

«УГМК» - «Нови Загреб» (Нови Загреб, Хорватия)

83:77

07.11.2013

«ХАТ-АГРО Юни» (Дьёр, Венгрия) - «УГМК»

43:101

05.11.2014

ЗВВЗ УСК (Прага, Чехия) - «УГМК»

71:77

14.10.2015

«Танго Бурж» (Бурж, Франция) - «УГМК»

58:65

26.10.2016

«Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) - «УГМК»

83:72

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