«Лисицы» проиграли стартовый матч в Евролиге впервые за четырнадцать лет

Фото: fibaeurope.com

Поражение екатеринбургской команды «УГМК» в первом туре группового раунда женской баскетбольной Евролиги от испанского клуба «Перфумериас Авенида» (72:83) стало первым для «лисиц» с 2002 года.

Лишь в дебютном своём сезоне в клубном чемпионате Европы «УГМК» проиграла в первом туре (в гостях французскому «Олимпику» - 60:78), а затем двенадцать стартовых матчей подряд неизменно выигрывала (с перерывом в сезоне 2004/2005, когда «лисицы» не выступали в Евролиге).

Впрочем, нынешнее поражение в Саламанке при желании можно принять и за добрую примету для «УГМК» - ведь в финале начатой с поражения в Валансьене от «Олимпика» Евролиги-2002/2003 «лисицы» обыграли тот же «Олимпик» и впервые стали клубными чемпионками Европы.

Все первые матчи «УГМК» в Евролиге ФИБА