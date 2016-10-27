В ТАСС пройдёт пресс-конференция, посвящённая видеоролику по профилактике ВИЧ-инфекции

27 октября 2016, 17:28

1 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция Управления здравоохранения Екатеринбурга, на которой презентуют видеоролик, посвящённый профилактике ВИЧ-инфекции. Этим видео будет дано начало информационной кампании "Сдай главный тест – тест на ВИЧ!".

В пресс-конференции примут участие:

  • первый заместитель начальника Управления здравоохранения города Татьяна Савинова
  • главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный врач МАУ "Городской центр медицинской профилактики" Александр Харитонов 
  • заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов
  • участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков
  • студентка УрГАХУ Анна Третьякова
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