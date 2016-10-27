В ТАСС пройдёт пресс-конференция, посвящённая видеоролику по профилактике ВИЧ-инфекции
27 октября 2016, 17:28
1 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция Управления здравоохранения Екатеринбурга, на которой презентуют видеоролик, посвящённый профилактике ВИЧ-инфекции. Этим видео будет дано начало информационной кампании "Сдай главный тест – тест на ВИЧ!".
В пресс-конференции примут участие:
- первый заместитель начальника Управления здравоохранения города Татьяна Савинова
- главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный врач МАУ "Городской центр медицинской профилактики" Александр Харитонов
- заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов
- участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков
- студентка УрГАХУ Анна Третьякова
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