В ТАСС пройдёт пресс-конференция, посвящённая видеоролику по профилактике ВИЧ-инфекции

1 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция Управления здравоохранения Екатеринбурга, на которой презентуют видеоролик, посвящённый профилактике ВИЧ-инфекции. Этим видео будет дано начало информационной кампании "Сдай главный тест – тест на ВИЧ!".

В пресс-конференции примут участие: