Уральские активисты ЖКХ решили создать собственное общественное объединение

Процесс передела сфер влияния на рынке ЖКХ в Екатеринбурге вышел за рамки правового поля. Угрозы активистам - собственникам жилья, акты устрашения в виде уничтожения имущества и другие методы давления привели к тому, что общественники всерьёз задумались о создании объединения, чтобы бороться за свои права.

- На сегодняшний день идёт работа над уставом будущей организации, - рассказал "ОГ" председатель совета жильцов дома Дмитрий Трынов. - Думаю, через неделю мы проведём очередное собрание. Дело даже не в том, чтобы “множить сущности”. Уже сейчас, даже не заявив об объединении, мы реально выступаем группой граждан, которые пытаются изменить ситуацию, в том числе и оказывая, где это необходимо, давление на органы власти.

Активист пояснил, что по форме это будет некоммерческая структура, пока её чёткая структура не определена, но с её помощью общественники надеются навести в сфере ЖКХ порядок.

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