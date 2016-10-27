Проект реконструкции Макаровского моста получил одобрение госэкспертизы

Проект реконструкции Макаровского моста уральской столицы получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По проекту, с северной стороны моста планируется убрать первый ряд арок и начать строительство нового ряда шириной 25 метров. Движение автомобильного транспорта во время проведения работ будет идти в две полосы по южной полосе, а трамваев — по уже существующим линиям.

На северной части моста после окончания строительства появятся три полосы движения для автомобилей, велосипедная дорожка, тротуар и тоннель для коммуникаций. На втором этапе специалисты проведут реконструкцию моста с южной стороны. После завершения работ общая ширина путепровода составит порядка 42 метров.

Как писала "ОГ", Макаровский мост в Екатеринбурге находится в аварийном состоянии. Ранее испытания основных конструктивных элементов моста показали неудовлетворительное качество опор. Тендер на реконструкцию путепровода появился ещё в марте 2015 года. Планировалось потратить на реконструкцию моста до 2,3 млрд рублей.

Реконструкция моста должна пройти в три этапа. В администрации отмечали, что завершится реконструкция к 2018 году. Правительство Свердловской области весной 2016 года выделило более 800 млн рублей на подготовку проекта реконструкции Макаровского моста.