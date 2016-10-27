Обзор криминальной хроники четверга, 27 октября

Житель Нижнесергинского района приговорён к пожизненному заключению

Признанный виновным в совершении убийств и разбойных нападений 27-летний житель Нижнесергинского района Свердловской области Павел Варналий проведёт остаток своих дней в колонии. Как сообщили в региональном управлении СУ СКР, мужчина вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. На преступника был собран подробный характеризующий материал. На счету Варналия - два убийства: таксиста-частника в 2012 году и девушки в 2015 году. В обоих случаях добычей убийцы стали крупные денежные суммы.

ФСИН опроверг информацию о голодовке осуждённых в Невьянской колонии

Исправительная колония №46 в Невьянске функционирует в обычном режиме. Об этом официально заявили представители ГУФСИН России по Свердловской области в связи с публикацией в ряде СМИ сообщений о том, будто осужденные нескольких отрядов Невьянской колонии отказались от приема пищи. "Данная информация не соответствует действительности, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко. - Осужденные принимают пищу согласно распорядка дня, производство работает в полном объеме". Ранее по факту публикаций проверку начала прокуратура.

В Екатеринбурге коллекторы избили пожилую женщину из-за долга перед МФО

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту незаконных действий сотрудников коллекторских агентств. По предварительной информации, неустановленными лицами пожилой женщине были причинены телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией. Надзорное ведомство выясняет, в какой организации пожилая женщина взяла займ, будет установлен фактический долг женщины на текущий момент и оценены действия сотрудников коллекторского агентства.